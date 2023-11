Morre aos 68 anos a atriz Elizângela do Amaral

A atriz Elizângela do Amaral Vergueiro, conhecida por seu talento e atuações memoráveis na televisão, faleceu aos 68 anos em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, em 4 de novembro. Segundo informações da prefeitura de Guapimirim, a atriz foi internada no Hospital Municipal José Rabello de Mello após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O empresário Lauro Santanna relatou que a atriz começou a se sentir mal em sua residência e foi prontamente socorrida pelas equipes do SAMU, porém, infelizmente, não resistiu.

Elizângela conquistou reconhecimento e admiração do público ao longo de sua carreira, com participações em novelas de grande sucesso, como "Ti Ti Ti," "Senhora do Destino," e "A Força do Querer." Sua última aparição em uma novela foi em "A Dona do Pedaço," em 2019.

A atriz também enfrentou desafios de saúde, tendo sido hospitalizada em 2022 devido a sequelas respiratórias da Covid-19. Ela chegou a estar em estado grave e quase precisou ser intubada, mas os médicos conseguiram estabilizá-la.

Nascida no Rio de Janeiro, Elizângela iniciou sua carreira na televisão ainda na infância, em 1965, no Clube do Guri, da extinta TV Tupi. No ano seguinte, começou a trabalhar na Globo, onde teve a oportunidade de fazer um teste de locução com o produtor e diretor Geraldo Casé, sendo aprovada e tornando-se assistente de Pietro Mario no programa infantil "Capitão Furacão," o primeiro programa infantil da emissora.

A atriz também brilhou em papéis memoráveis, como o de Aurora na novela "A Força do Querer" em 2017, sendo mãe de Bibi Perigosa, interpretada por Juliana Paes. Seu último trabalho na TV ocorreu em 2019, na novela "A Dona do Pedaço."

Elizângela teve uma carreira diversificada, incluindo participações em longas-metragens, como "Quelé do Pajeú," "O Enterro da Cafetina" e "Vale do Canaã." Sua estreia nas novelas ocorreu quando ela tinha apenas 15 anos, na novela "O Cafona," de Bráulio Pedroso. Durante os anos 1970, ela participou de teleteatros, casos especiais e comédias, demonstrando sua versatilidade como atriz.

Além disso, Elizângela deixou um legado marcante em novelas como "Paraíso" (1982), "Pedra sobre Pedra" (1992), "Por Amor" (1997) e "Senhora do Destino" (2004). Ela deixa sua marca na história da televisão brasileira e será lembrada por suas contribuições à arte dramática.

Da Redação com GShow