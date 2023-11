Os jogos de cassino com dinheiro mais jogados no Brasil

Os jogos de cassino online se tornaram um dos principais passatempos dos brasileiros nos últimos anos. São inúmeros títulos de sucesso e uma grande proliferação de plataformas de cassino online disponíveis no país hoje em dia.

Enquanto a regulamentação passa por seus ajustes finais no senado nacional, os brasileiros já têm aproveitado, e muito, os jogos de cassino online. Com um hábito de jogo enraizado desde o século passado, o Brasil possuía um mercado de cassino forte antes de sua proibição em 1964 e agora tem tudo para recuperar a prática no país.

Neste artigo, vamos analisar dados publicados em estudos recentes sobre os jogos de cassino online no Brasil e dos hábitos dos brasileiros. Porque através de dados reais, podemos ter importantes insights sobre o consumo de jogos de cassino online no país e demonstrar a força de determinados gêneros, assim como o hábito de jogo do brasileiro em geral.

As categorias de jogos de cassino online mais populares do Brasil

De acordo com um estudo recente publicado pela KTO, os jogos de cassino online mais jogados no país são os crash games, acessados por quase 80% da sua base de jogadores durante o período observado

Em segundo lugar, os brasileiros adoram jogar por dinheiro os slots, também conhecidos como caça-níqueis, chegando a mais de 39% dos usuários ativos. Fechando o top 5 das categorias jogos de cassino online com dinheiro real mais populares do país, aparecem os jogos de roleta online com quase 30% da base de jogadores, os game shows com 18.37% e as mesas de pôquer com pouco mais de 2.5%.

Os jogos de cassino com dinheiro real mais jogados no Brasil

Dentro dessas categorias, existem diversos títulos que se destacam entre os jogadores brasileiros, se tornando verdadeiros sucessos no país. O que se pode perceber pelos números publicados é que os jogos de cassino online com dinheiro real de maior sucesso são aqueles que oferecem uma jogabilidade mais simples e descomplicada.

Aviator e Fortune Tiger, títulos de cassino online que os usuários podem jogar por dinheiro sem nenhum tipo de estratégia ou conhecimento prévio dominam a preferência dos jogadores locais.

Categoria Jogo Usuário ativos Crash Games Aviator 62% Jogos de Slot Fortune Tiger 41% Roleta Online Roleta Relâmpago Brasileira 17% Game Shows Crazy Time 4% Poker Online Casino Hold’em 2%

Outro ponto importante diz respeito aos jogos de cassino localizados em português brasileiro. embora não apareça na lista, o segundo jogo de roleta online mais popular do Brasil também é transmitido completamente em português, demonstrando uma preferência clara entre os jogadores por títulos em seu idioma nativo. Afinal, além do engajamento e socialização, isso oferece uma experiência de cassino online autêntica e muito mais próxima da realidade.

Os hábitos de apostas dos brasileiros nos cassinos online

Outro ponto interessante que foi ilustrado neste estudo da KTO foi o hábito de apostas dos brasileiros nos cassino online. Os jogadores brasileiros de uma forma geral demonstram diferentes padrões de apostas para cada categoria e um bom gerenciamento de banca através dos diferentes gêneros, mostrando um nível de conhecimento da experiência de jogo elevado.

Como se pode ver, as médias de apostas nos jogos de cassino online com dinheiro real variam enormemente. Porém, existe uma lógica sob esses dados que comprova a maturidade dos jogadores em geral.

Jogos que se baseiam 100% em sorte como slots, crash games, bingo e game shows possuem médias extremamente baixas de apostas. Isso demonstra que os jogadores compreendem que não existe uma estratégia para vencer nos jogos aleatórios. Porém, em jogos de habilidade como Poker, Blackjack e Baccarat, diversos “high rollers” visitam as mesas e jogam sério, fazendo apostas pesadas e, quem sabe, ganhando alto.

Regulamentação do setor de apostas e cassinos encaminhada no senado

Enquanto isso, o senado brasileiro discute a regulamentação do setor e deve encerrar a votação neste mês de novembro. Há pouco tempo, foram apresentadas todas as emendas propostas pelos senadores, com um total de 49 emendas sendo apresentadas até a primeira semana do mês.

Algumas delas tratam sobre a publicidade do setor, outras sobre a distribuição da arrecadação dos impostos ou sobre o custo e duração da outorga para funcionamento das operadoras no Brasil.

Embora ainda tenha muitos pontos sendo ajustados, fica claro que este assunto deve ser resolvido ainda em 2023, para que as operações tenham todo o ano de 2024 para se adaptar à legislação vigente. O futuro do mercado brasileiro de cassinos e apostas esportivas parece ser brilhante, já que o país será um mercado gigante na América do Sul.

Aposte com cautela, pratique o jogo responsável

Por fim, é importante lembrar que é necessário ter responsabilidade para se divertir nos cassinos online. Alguns dos jogos de cassino com dinheiro real têm estratégias que os levam para além de um mero jogo de sorte, mas ainda assim é importante gerenciar a banca com sabedoria sempre que se vai jogar por dinheiro, pois não existe vitória garantida.

Estabeleça limites de tempo ou valores para sua sessão de jogo e tente não extrapolá-los. Nos jogos de cassino completamente aleatórios, é essencial apostar apenas o que puder perder e saber a hora de parar. Nunca corra atrás de suas perdas e foque na sua diversão. Jogos de cassino online são apenas entretenimento e não devem ser encarados como uma fonte de renda.