Confira 8 dicas para aproveitar o fim de semana com um churrasco econômico e saboroso

O churrasco de domingo é uma tradição adorada por muitos brasileiros, reunindo amigos e familiares em torno da famosa churrasqueira. Mas você não precisa gastar uma fortuna para desfrutar de um churrasco incrível. Nesta matéria, vamos dar dicas de itens e ingredientes que cabem no bolso, com um orçamento baixo.

Foto: Reprodução / Youtube

1. Escolha as carnes com sabedoria: Opte por cortes mais acessíveis, como coxas de frango, linguiças ou até mesmo carne de porco, que geralmente são mais econômicos do que cortes de carne bovina nobre. Lembre-se de pesquisar promoções na sua região, principalmente de chorar com o açougueiro do bairro :).

2. Tempero caseiro: Prepare seu próprio tempero em casa. Misturar alho, cebola, sal, pimenta e ervas pode resultar em um tempero delicioso e personalizado para suas carnes. Evite temperos prontos, que tendem a ser mais caros.

3. Acompanhamentos simples: Escolha acompanhamentos econômicos, como arroz, farofa, vinagrete, pão de alho e salada de folhas verdes. Esses itens são saborosos e não vão pesar no seu orçamento.

4. Economize no carvão: Compre carvão em sacos maiores, pois costuma ser mais barato por quilo. Além disso, use um acendedor de carvão para economizar carvão e acelerar o processo de acendimento.

5. Churrasqueira portátil: Se você não possui uma churrasqueira, considere adquirir uma churrasqueira portátil, que é mais acessível e pode ser uma alternativa econômica para preparar seu churrasco em espaços menores.

6. Bebidas em promoção: Busque por ofertas em bebidas, como cervejas, refrigerantes e água, em supermercados ou atacadistas. Comprando em quantidade, é possível economizar ainda mais.

7. Colabore com os convidados: Peça aos seus convidados para trazerem um prato ou bebida para compartilhar. Isso não apenas reduzirá seus custos, mas também tornará o evento mais colaborativo e divertido.

8. Sobremesas simples: Para a sobremesa, opte por frutas da estação, como abacaxi grelhado com canela, ou faça um brigadeiro caseiro, que é fácil e econômico.

Lembre-se de que o churrasco de domingo é mais do que apenas comida; é uma oportunidade de conviver com pessoas queridas e criar ótimas lembranças. Com essas dicas, você pode desfrutar de um churrasco delicioso e econômico, sem comprometer seu orçamento. Aproveite o seu domingo e desfrute de momentos alegres com boa comida, família e amigos.

da redação