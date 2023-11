É possível passar no vestibular mesmo perdendo o primeiro dia do Enem 2023? Veja opções

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 registrou uma taxa de abstenção de 28,1%. Alguns candidatos podem ter desistido de fazer a prova, enquanto outros chegaram após o fechamento dos portões ou enfrentaram problemas pessoais que os impediram de comparecer. Independentemente do motivo, para aqueles que perderam o primeiro dia do Enem, ainda existem oportunidades para ingressar em universidades.

Foto: Reprodução Internet

Entretanto, em universidades federais que utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a chance de concorrer a uma vaga é nula para aqueles que zeraram a redação, que foi aplicada no primeiro dia do exame. Além disso, não é possível se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nessas condições.

No entanto, algumas universidades públicas em Minas Gerais têm sistemas de ingresso diferentes que não dependem do Enem e podem ser uma alternativa para quem não pôde realizar o exame. Por exemplo, a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) realiza seu próprio vestibular para 54 cursos em 19 cidades do estado. As inscrições estão abertas até 28 de novembro, e as provas estão marcadas para 17 de dezembro.

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada no Triângulo Mineiro, também oferece vagas tanto pelo Sisu quanto por meio de seu próprio vestibular, embora o processo seletivo para 2024 ainda não tenha sido iniciado.

Da Redação com OTempo