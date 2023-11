Morte por lipo no joelho: influencer tinha doença que acumulava gordura em partes do corpo

Assistente de palco do "Domingo Legal", do SBT, Luana Andrade, morreu aos 29 anos por complicações de uma cirurgia de lipoaspiração nas pernas. A amiga da influenciadora, Brenda Paixão, revelou que a operação foi realizada porque ela sofria de lipedema, doença que causa acúmulo de gordura em determinadas partes do corpo.

Foto: SBT / divulgação

Cirurgião vascular e angiologista, o Dr. Guilherme Jonas explicou que a doença é um tipo de síndrome "da gordura dolorosa ou inflamada", detalhando que, além do acúmulo, a doença também causa dor nos pacientes. "É uma inflamação da gordura mais comumente acumulada na região de lateral de coxas, culote, pernas e, às vezes, até em região posterior de braço. Particularmente, é comum não acometer pés e outras regiões do corpo."

O médico relatou que o lipedema tem quatro estágios. O primeiro é "quase imperceptível", enquanto os seguintes já trazem maior flacidez de pele e acúmulo de gordura, causando também a sensação de "pernas cansadas". O quarto e último estágio, definido como "bastante avançado", causa acúmulo ainda maior de gordura, dobras cutâneas e uma "deformidade estética visível".

Como o lipedema é diagnosticado?

Jonas explicou que o diagnóstico do lipedema acontece, muitas vezes, por exclusão. "O diagnóstico é clínico. As pessoas referem dor, sensibilidade ao mínimo toque, aperto. As pernas são dolorosas, pesadas. Muitas vezes, já se pesquisou várias doenças e ela é até confundida com obesidade, sendo que são doenças totalmente diferentes", informou o médico. A doença tem carga genética e é mais comum em mulheres em idade reprodutiva.

O angiologista explica que uma das maiores diferenças que identificam o lipedema são que, mesmo com dietas restritivas e muita perda de peso, pacientes seguem com as pernas inflamadas. "Existem formas de diagnóstico mais específicas. Existe um tipo particular de cintilografia (diagnóstico por imagem)", destaca sobre uma análise percentual do nível de gordura no corpo dos pacientes, auxiliando na identificação de discrepâncias.

Como funciona o tratamento de lipedema?

O médico define que existem cinco pilares para o tratamento do lipedema. Entre eles, o considerado como mais importante pelo especialista é a "correção alimentar". "O alimento serve como um gatilho, aquilo que desencadeia todo o processo inflamatório", detalhou. "A recomendação é que os portadores tenham uma restrição de alimentos com muito açúcar, glúten, derivados do leite, carne vermelha e álcool, conhecidos gatilhos para a inflamação."

O angiologista considera que outros pontos importantes são exercícios físicos direcionados, de força, são importantes para fortalecer os músculos das pernas dos pacientes. Ainda, um terceiro pilar composto pelos itens anteriores trata de uma "mudança de hábito e estilo de vida" para combater sedentarismo e sobrepeso.

O tratamento medicamentoso também é citado pelo médico para combater os sintomas. O último passo citado pelo angiologista é o cirúrgico, através da lipoaspiração das pernas ou outra área com acúmulo. "É um tratamento de exceção, feito única e exclusivamente em casos restritos e muito avançados e, principalmente, após ter sido tentados outros tratamentos e todos os tratamentos conservadores falharem", acrescenta.

O médico explicou que os casos cirúrgicos trazem uma "melhora acentuada" na qualidade de vida para pacientes com "deformidades estéticas avançadas". Conforme detalhado pelo Dr. Guilherme Jonas, o processo de lipoaspiração pode decorrer de várias etapas e refinamentos, e que ele deve sempre ser associado a mudanças de hábito, já que a lipoaspiração não trata o gatilho da doença.

Amiga de Luana Andrade falou de lipedema de influenciadora

A influenciadora Brenda Paixão, amiga de Luana, foi às redes sociais para esclarecer a razão da cirurgia de lipoaspiração nos joelhos realizada pela assistente de palco do SBT. Luana morreu na última terça-feira (7), após complicações do procedimento estético e, através das redes sociais, muitas pessoas questionavam a razão da famosa recorrer à operação.

As duas se conheceram em 2022, durante participação do reality show de casais, "Power Couple". No programa, Brenda revelou que Luana já falava sobre a vontade de realizar a operação em razão de um problema de saúde. "Luana tinha lipedema nos joelhos. Falava sobre essa cirurgia desde a época do Power… Sempre foi sua vontade remover, falou sobre isso comigo algumas vezes, trazia muitas inseguranças para ela, sabe?", relatou.

