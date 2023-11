Sertanejo pede indenização após pagar R$ 1 milhão de pensão a filha que não era dele

O cantor sertanejo Thiago Servo, conhecido por sua parceria com Thaeme, está movendo uma ação indenizatória após a Justiça determinar que ele não é o pai da menina à qual já havia pago mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia.

A informação foi compartilhada pelo advogado do músico, Otávio Gomes Figueiró, em publicações no Instagram nesta sexta-feira. Thiago, em 2016, chegou a ser detido por dever R$ 500 mil de pensão à mãe da criança.

"Muitas pessoas me questionaram sobre a ação indenizatória que Thiago Servo está movendo contra a mãe da filha que não é dele. Foram sete anos de lutas, batalhas judiciais uma após a outra. Thiago foi injustamente preso por isso", afirmou Otávio.

Thiago Servo é ex-dupla sertaneja de Thaeme Foto: Instagram/@thiagoservo

Ele acrescentou: "Ele pagou mais de R$ 1 milhão de pensão e, agora, estamos ingressando com uma ação indenizatória para compensar Thiago pelo que foi retirado dele. Não apenas o que ele pagou de pensão, mas também pelos danos morais e materiais."

O advogado enfatizou que Thiago "ficou sete anos com um mandado de prisão atrás do outro, impossibilitado de trabalhar, fazer shows". "A Justiça pode demorar, mas não falha, e vamos buscar os direitos de Thiago", completou.

A Justiça concluiu que Thiago não é o pai da menina, de 10 anos, após exigir um teste de DNA. Segundo informações, a mãe da criança teria faltado ao exame por três vezes, levando o juiz a ordenar a exclusão do nome do cantor da certidão de nascimento.

Em 2023, Thiago conquistou o título de campeão no reality A Grande Conquista, transmitido pela Record TV. Na ocasião, ele afirmou que não abriria mão do prêmio para quitar dívidas judiciais. No entanto, as autoridades penhoraram a recompensa.

"Meus advogados estão cuidando disso; será mais uma vitória que alcançarei na Justiça. Deus não dá um prêmio para tirar depois", declarou o músico durante sua participação no programa Selfie Service, veiculado no YouTube.

da redação com informações do Estadão