Além das ofertas: Estratégias para o sucesso na Black Friday

A aproximação da Black Friday em 2023 traz consigo um clima mais otimista. Originária dos EUA, essa data conquistou uma importância especial no Brasil, especialmente devido à proximidade com o pagamento do 13º salário, ampliando as oportunidades tanto para os consumidores quanto para os comerciantes. Essa movimentação impacta diversos setores da sociedade, empresas e a economia brasileira como um todo. Negócios que desejam se destacar durante esse período e impulsionar suas vendas de maneira sustentável devem monitorar de perto as tendências.

Imagem: internet

Uma pesquisa recente do Google revela que dois em cada três brasileiros têm a intenção de realizar compras durante a Black Friday deste ano, e sete em cada dez planejam gastar o mesmo valor ou mais do que no ano anterior. Algumas categorias específicas estão se destacando nas intenções de compra, como roupas e acessórios, produtos de beleza e eletrodomésticos. Em contraste com o cenário de 2022, quando a Black Friday coincidiu com a Copa do Mundo e ocorreu um dia após um jogo do Brasil, desviando a atenção dos consumidores, a expectativa para 2023 é de um desempenho mais favorável.

Varejistas precisam de atenção na Black Friday

O consumidor final dispõe de uma abundância de dicas, tutoriais e conteúdos sobre como tirar o máximo proveito da Black Friday. No entanto, os varejistas também requerem atenção especial, demandando um esforço contínuo de aprimoramento e acompanhamento ao longo do ano. Isso se torna ainda mais crucial, considerando que a relevância da Black Friday transcende o âmbito comercial e alcança setores como serviços, turismo e até mesmo o financeiro.

No contexto brasileiro, a Black Friday sempre manteve uma forte ligação com o e-commerce, uma tendência que se consolidou durante a pandemia e perdura. Em Minas Gerais, por exemplo, o faturamento no e-commerce das empresas que utilizam sistemas de pagamento online registrou um crescimento notável de 147% durante a data em 2022. Para as empresas, a preparação para a Black Friday não deve ser vista como uma tarefa sazonal, mas sim como um esforço constante, uma vez que todas as experiências em picos de vendas anteriores colocam à prova suas capacidades e proporcionam aprendizados valiosos.

Como alcançar resultados relevantes na Black Friday

Mas para alcançar resultados relevantes, reagir com agilidade – corrigindo uma situação ou identificando um evento como uma oportunidade de inovação técnica ou de negócios – é fundamental. Ter a visão de dados completa da operação gera insights e apoia nas estratégias de venda e ofertas.

Nada disso adianta, entretanto, se o cliente não conseguir finalizar o pagamento. Nas compras online, a cada 100 pessoas que navegam entre sites, apenas três decidem comprar. Das transações iniciadas, cerca de 30% são negadas por diversos motivos. Por isso, a taxa de conversão é um dos fatores mais importantes. Um índice elevado, especialmente numa operação robusta como a Black Friday, garante uma experiência de compra mais fluida para o consumidor e mais negócios para o varejista – por aqui, ele fica acima de 90%, bem maior que a média do mercado.

Pix e inteligência artificial ganham força

Diante destas jornadas, dois temas atuais ganham força nesta Black Friday: o Pix e a Inteligência Artificial. Enquanto a IA pode ser uma grande aliada para os negócios sugerindo conteúdos e aprimorando algoritmos de buscas, aceitar o Pix não apenas é fundamental, mas obrigatório. Com recebimento online e instantâneo, o Pix tem um alcance maior entre os consumidores – mais de 140 milhões de brasileiros já o utilizaram, segundo o Banco Central. E quanto mais opções de pagamento o cliente tiver, mais chances você terá de vender para ele.

Além disso, é sempre importante lembrar: o consumidor está cada vez mais atento e acompanhando os preços ao longo do ano – e quer ter acesso ao desconto real prometido pela data. Fazer uma precificação correta – que não comprometa a sustentabilidade do negócio e chegue a um ponto de equilíbrio em relação aos custos, sem oferecer descontos falsos – é fundamental para fidelizar e conquistar novos clientes. Ter uma preparação antecipada e uma estrutura de pagamentos confiável e segura são essenciais, mas acima de tudo, o cliente precisa enxergar o valor real de suas ofertas.

Da Redação com O Tempo