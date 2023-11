Prazo de reaplicação do Enem 2023: Candidatos podem solicitar a partir de hoje (13)

Candidatos que, por questões logísticas ou de saúde (como doenças infectocontagiosas), não conseguiram realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem) têm até sexta-feira (17) para solicitar a reaplicação do exame por meio da Página do Participante.

Imagem: Agência Brasil

Essa possibilidade também se estende a pessoas que não compareceram devido à alocação em locais a mais de 30 quilômetros de distância do endereço informado. O Ministério da Educação destaca que entre os problemas logísticos que justificam a reaplicação estão situações como comprometimento da infraestrutura (como desastres naturais), falta de energia elétrica prejudicando a visibilidade da prova, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante e erros no procedimento de aplicação da prova, desde que causem prejuízo comprovado ao candidato.

Quanto às doenças infectocontagiosas, a possibilidade de reaplicação abrange casos de covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) destaca que, nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação serão avaliados individualmente, sendo necessário apresentar documentos comprobatórios.

Já em situações de ausência devido a problemas logísticos, o Inep analisará as solicitações considerando as ocorrências registradas. Para requerer a reaplicação, o candidato deve acessar a Página do Participante, apresentando documentos que comprovem a necessidade. É importante ressaltar que os dados fornecidos no pedido não podem ser modificados após o envio.

Da Redação com Agência Brasil