Clientes ateiam fogo em bar após dono recusar vender cachaça fiado

Um comerciante sofreu prejuízos após seu estabelecimento comercial ser incendiado por dois homens no início da tarde do último sábado (12) em Pinhalão, no norte do Paraná. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Foto: câmeras de segurança / Tribuna do Oeste

De acordo com as informações da corporação, a vítima, que é proprietária de um bar, se negou a vender pinga fiado para os "clientes". Zangados com a recusa, decidiram atear fogo no estabelecimento. Segundo o relato do dono do bar, um dia antes os mesmos homens foram até o bar pedir fiado, mas o dono recusou. No dia seguinte retornaram e fizeram o mesmo pedido.

O circuito de monitoramento do bar registrou toda a ação. Através das imagens, é possível ver os dois homens conversando com o comerciante no balcão, pedindo a dose. Assim que o proprietário do local vira de costas, a dupla começa a espalhar gasolina e atear fogo. Na hora do incêndio, estavam quatro clientes, que saíram correndo. O proprietário do estabelecimento ficou encharcado de gasolina na roupa, mas não se feriu.

Vizinhos uniram forças e ajudaram o comerciante a controlar as chamas com o apoio de extintores. Como conseguiram extinguir o fogo, não foi preciso acionar o Corpo de Bombeiros. A polícia, no entanto, foi chamada para atender a situação. Buscas foram feitas na região do bar, porém ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil informou que os envolvidos no incêndio têm passagens por vários crimes, como violência doméstica, tráfico de drogas e roubo.

Com Tribuna do Oeste