Caixa renegocia R$ 2,3 bilhões em dívidas do Fies na 1ª semana: Descontos chegam a 99%

A Caixa Econômica Federal (CEF) conduziu a renegociação de R$ 2,3 bilhões em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) durante a primeira semana do programa. Nesse intervalo, o banco público registrou 45 mil solicitações de adesão à renegociação.

Foto: Rafael Henrique/SOPA Images

Os descontos concedidos pela Caixa atingiram a expressiva marca de R$ 1,9 bilhão, resultando em uma média de desconto de 85,5% sobre os valores originais. A campanha, ao ser iniciada, estimou que aproximadamente 1,2 milhão de estudantes poderiam renegociar suas dívidas do Fies com o banco, totalizando um montante de R$ 51 bilhões.

A renegociação das dívidas do Fies, iniciada na última semana, não envolve apenas a Caixa, mas também o Banco do Brasil. As condições aplicam-se a financiamentos contratados até o segundo semestre de 2017, que estavam em fase de amortização até 30 de junho deste ano. O prazo para a renegociação estende-se até 31 de maio de 2024.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), as somas a serem renegociadas atingem a expressiva marca de R$ 54 bilhões. Os interessados devem procurar a agência do banco responsável pelo financiamento. O ministério destaca que as novas condições de pagamento beneficiam qualquer pessoa que tenha contrato no Fies, inclusive aquelas em dia com o pagamento.

Estudantes nessas condições, com débitos vencidos há mais de 360 dias até 30 de junho de 2023, poderão obter descontos de até 99% do valor consolidado da dívida, com diferentes modalidades de pagamento.

Essas medidas têm como objetivo facilitar a quitação de débitos estudantis e proporcionar condições mais acessíveis aos beneficiários do Fies, promovendo a regularização financeira e a continuidade do apoio ao ensino superior.

Da redação