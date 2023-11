Revoltante: madrasta obriga enteado a comer lagartixa; criança teve grave infecção intestinal

Uma madrasta obrigou seu enteado, de 11 anos, a comer uma lagartixa. A história aconteceu em Formosa, estado de Goiás, que está a 81 quilômetros de Brasília. A criança deu entrada em um hospital público da cidade com uma grave infecção no estômago neste sábado (11), quase uma semana após o ocorrido.

Foto ilustrativa / umcomo.com.br

Em entrevista ao site Metrópoles, a mãe da criança disse que tudo aconteceu quando a criança ficou na casa do pai no fim de semana, nos dias 4 e 5 de novembro. O pai teria saído, deixando o filho aos cuidados da atual companheira e a sogra.

Segundo a mãe, as mulheres mataram a lagartixa e contaram à criança que era costume delas comerem o bicho no passado e que nada acontecia. O menino teria então sido obrigado a engolir o animal. No dia seguinte, já teria começado a passar muito mal e contado a avó o que aconteceu na casa do pai.

Ao Metrópoles, a mãe disse que a criança teve vômitos constantes ao longo da semana e por isso procuraram uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após consultarem a criança e serem mandados duas vezes para a casa, mesmo com a piora do quadro de saúde do filho, buscaram o atendimento em um hospital, onde ele foi diagnosticado com grave infecção intestinal e foi internado.

Toda a história contada pelo filho teria sido confirmada por conversas pelo WhatsApp com o pai da criança. A mãe registrou um boletim de ocorrência contra a madrasta e o caso está sendo investigado na 2ª Delegacia de Polícia de Formosa. A criança já está se recuperando em casa.

Com O Tempo e Metrópolis