O calor intenso já está influenciando a inflação, principalmente afetando os preços de itens como ar-condicionado, alimentos e energia elétrica. A expectativa é que o verão traga temperaturas ainda mais altas, o que aumenta os riscos para os preços, especialmente de alimentos sensíveis ao clima, como verduras, legumes e frutas. A seca histórica no Amazonas dificultou a produção, contribuindo para a alta dos preços.

Foto: Reprodução Internet/G1

Economistas destacam que esse calor mais intenso, associado ao fenômeno climático El Niño, pode prejudicar a oferta desses alimentos e atrasar a safra de soja, afetando a qualidade dos grãos. Além disso, o aumento no consumo de energia durante o verão, especialmente de fontes mais caras como as térmicas, pode impactar as tarifas de luz, embora não seja certo que isso aconteça o tempo todo, dependendo da estabilidade das temperaturas e do desempenho das fontes de energia renováveis, como solar e eólica.

"É possível que tenha alguma repercussão (nas tarifas), mas não está garantido que a gente precise fazer sempre o acionamento das térmicas", diz Paulo Cunha, consultor da FGV Energia. "Não está garantido que a temperatura vai se manter nos níveis atuais durante o verão inteiro."

De acordo com Cunha, a quantidade de energia produzida no Brasil está em patamar "confortável" em razão dos níveis atuais dos reservatórios de hidrelétricas e do desempenho de fontes renováveis, como solar e eólica.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) prevê, porém, a necessidade de geração térmica adicional para atendimento da demanda em momentos de pico em novembro e dezembro de 2023.

Da Redação com Itatiaia