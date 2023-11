Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2657, e o prêmio acumulado agora é de R$ 51 milhões

O resultado do sorteio, realizado em São Paulo neste sábado (18), que poderia pagar o prêmio de R$ 44.352.302,43 milhões, não teve ganhadores na faixa principal. O prêmio que ficou acumulado e pode chegar a R$ 51 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 07 - 27 - 32 - 33 - 36 - 53.

O próximo sorteio está programado para terça-feira (22), e as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do mesmo dia. O valor do volante, com seis dezenas marcadas, é de R$ 5,00. Lembre-se de que a probabilidade de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Além das apostas individuais, é possível participar de bolões oficiais da Caixa, aumentando as chances de ganhar. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É permitido realizar bolões de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, todas contendo a mesma quantidade de números.

Para quem preferir, há a opção de comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, podendo ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. O jogo também pode ser feito pelo site Loterias Online da Caixa, onde é possível adquirir seis opções de combos de jogos, escolhendo entre visualizar os números selecionados ou optar pelo formato "Surpresinha", no qual o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste