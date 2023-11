Mutirão Desenrola Brasil: Agências da Caixa e Banco do Brasil abrirão mais cedo para renegociações

As Agências da Caixa Econômica abrirão uma hora mais cedo amanhã, em um esforço concentrado liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte da mais recente fase do Programa Desenrola Brasil, iniciada na segunda-feira. O objetivo é agilizar as negociações para aqueles que estão endividados, com a renegociação de débitos de até R$20 mil.

Foto: Reprodução/ Google Street View

Um mutirão conjunto entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foi organizado para intensificar o processo e atender um maior número de pessoas dispostas a negociar suas dívidas antes do final do ano. O anúncio foi feito durante a live semanal "Conversa com o Presidente".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma análise do número de dívidas já negociadas no âmbito do programa, que entrou em uma nova fase na segunda-feira, com foco em débitos de até R$20 mil. Segundo o ministro, o governo já negociou dívidas de sete milhões de brasileiros e almeja alcançar 30 milhões de beneficiados pelo programa. Haddad encorajou as pessoas a procurarem os bancos sem hesitação para negociar suas dívidas, destacando que o Brasil é um país digital, mas aqueles que não se sentirem seguros online devem recorrer às agências bancárias.

Haddad ressaltou a originalidade do programa e sua elaboração pela equipe econômica, indicando que o desconto médio oferecido nas negociações é de 83%, podendo chegar a 99%. Lula enfatizou a audácia do presidente em proporcionar essa oportunidade, exemplificando que uma dívida de mil reais pode ser quitada por R$170, com a opção de parcelamento em prestações de 50 reais.

Lula destacou a importância da iniciativa para impulsionar a economia, gerar empregos e incluir diversos setores da sociedade. Ele mencionou a inclusão na nova fase do programa da renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal (FIES), compartilhando a história de uma pessoa que, devendo R$20 mil no FIES, conseguiu renegociar e pagará apenas R$5 mil em um número específico de prestações, expressando grande satisfação.

Para ampliar o alcance do programa, o governo federal promoverá amanhã o "Dia D – Mutirão Desenrola", uma ação em parceria com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores. Nesse dia, as agências bancárias terão horário de atendimento estendido e focado na assistência a esse público específico.

Da redação com Itatiaia