Nova regulamentação exige água gratuita em eventos durante calor intenso

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) emitiu uma portaria nesta quarta-feira (22) exigindo a distribuição gratuita de água em eventos ocorridos em dias de altas temperaturas. Essa medida, divulgada por meio do Diário Oficial da União, terá vigência por 120 dias e já tinha sido mencionada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no último sábado (18).

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, justificou que o propósito é preservar a "saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos especialmente vulneráveis ao calor, em períodos de elevadas temperaturas".

A exigência de fornecer água gratuitamente se tornou uma norma após o falecimento de uma fã durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17). Ana Benevides, de 23 anos, passou mal durante a apresentação. Mais de mil fãs receberam atendimento na sexta-feira, dentro do Engenhão.

Muitos outros enfrentaram problemas de saúde do lado de fora, aguardando a abertura dos portões. A produção do evento proibiu a entrada de recipientes líquidos e não disponibilizou pontos de venda de água no interior do local. A apresentação da cantora no sábado foi adiada para segunda-feira (20) devido a uma nova onda de calor.

Agora, de acordo com a portaria publicada nesta quinta, a organização dos eventos deverá permitir a entrada de garrafas de água de uso pessoal para consumo do evento.

Confira tudo o que as empresas que organizam os eventos terão que cumprir, conforme a portaria da Senacon:

Garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo no evento, devendo disponibilizar bebedouros ou realizar distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor;

Garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam dispostos em regiões estratégicas do local evento a fim de facilitar o acesso pelos consumidores, consideradas a estrutura física e a quantidade estimada de participantes; e

Assegurar espaço físico e estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento, em caso de intercorrências relacionadas à saúde e demais situações de perigo.

A Senacon também determinou que os órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor fiscalizem o preço de venda da água mineral, para evitar cobrança abusiva aos consumidores.

Da Redação com O Tempo