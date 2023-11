Ministro Carlos Lupi anuncia meta do INSS: Benefícios atendidos em 30 dias até 2024

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, revelou hoje que a pasta pretende, até dezembro de 2024, processar todos os pedidos de benefícios em até 30 dias, reduzindo significativamente o prazo estabelecido pela legislação brasileira, que é de 45 dias. No momento, apenas 55% dos requerimentos são atendidos dentro desse limite, de acordo com Lupi.

Imagem: Agência Brasil

Durante uma entrevista concedida ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Lupi enfatizou o compromisso em melhorar os prazos: "Estamos trabalhando para que todos sejam atendidos em 45 dias até dezembro. Em seguida, buscaremos um modelo mais ágil e eficiente para o próximo ano."

Ele ressaltou que, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo em janeiro deste ano, somente cerca de 30% dos pedidos de benefícios eram atendidos no prazo estipulado. "Estamos avançando rapidamente", afirmou o ministro.

Lupi também mencionou o programa Atestmed, que permite aos segurados do INSS solicitar o benefício por incapacidade temporária sem a necessidade de passar pela perícia médica. Esse processo pode ser realizado através do site ou do aplicativo MeuINSS, utilizando atestados médicos particulares ou do sistema público de saúde. Isso agiliza a concessão do benefício por até 90 dias sem a exigência de uma nova avaliação médica.

Ele esclareceu: "O atestado que você tem, seja de médico particular com CRM ou do SUS, serve como comprovação para receber o benefício temporário. Não é necessário passar por uma nova perícia, pois confiamos nos médicos brasileiros. Isso já alivia consideravelmente a demanda. A perícia só será necessária em casos mais complexos ou quando o período de afastamento for maior."

Da Redação com Agência Brasil