Taxa de desemprego cai em 19 estados no 3º trimestre de 2023; São Paulo contribui para frear queda maior

Dezenove das 27 unidades federativas apresentaram queda na taxa de desemprego no terceiro trimestre em comparação com o segundo, segundo dados da Pnad Contínua divulgados pelo IBGE. Em três estados – São Paulo, Maranhão e Acre –, a queda foi estatisticamente significativa. Por outro lado, oito estados viram aumento na taxa de desemprego, sendo significativo apenas em Roraima.

Foto: Reprodução Internet

A taxa nacional de desemprego no terceiro trimestre foi de 7,7%, menor que os 8% do trimestre anterior. As maiores taxas foram na Bahia, Pernambuco e Amapá, enquanto as menores foram em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina.

No Rio de Janeiro, a taxa de desemprego caiu de 11,3% para 10,9% no terceiro trimestre de 2023. Em relação ao gênero, a taxa foi de 6,4% para homens e 9,3% para mulheres. Quanto à cor ou raça, os números foram abaixo da média nacional para os brancos (5,9%) e acima para pretos (9,6%) e pardos (8,9%).

Da Redação com Valorinveste

[module[1330]}