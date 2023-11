Lula veta prorrogação da desoneração da folha; 1 milhão de empregos podem ser fechados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o projeto de lei que estendia até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira, conforme confirmado por uma fonte do governo ao R7. Com essa decisão, a medida encerra em 31 de dezembro deste ano, levando ao risco de perda de 1 milhão de empregos após o término da vigência da prorrogação. Empresários, centrais sindicais e parlamentares pressionaram o governo federal pela aprovação do projeto, mas o veto presidencial pode ser revertido pelo Congresso, que aprovou o projeto com ampla maioria.

O veto à prorrogação da desoneração foi aconselhado pelo Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, através de notas técnicas. Segundo a medida, em vez de os empresários pagarem 20% sobre a folha de pagamento, o tributo poderia ser calculado com base em um percentual sobre a receita bruta da empresa, variando de 1% a 4,5%, dependendo do setor.

Essa abordagem permite uma contribuição proporcional à atividade produtiva real da empresa, possibilitando a contratação de mais funcionários sem aumentar os impostos. A medida conta com o apoio de grande parte dos parlamentares, sendo que 84% dos deputados federais votaram a favor, enquanto os senadores aprovaram a proposta por votação simbólica. Portanto, o veto presidencial vai de encontro à vontade expressa do Congresso.

O autor do projeto, o senador Efraim Filho (União Brasil-PB), destacou que o desafio do Brasil não é arrecadar mais dinheiro, mas sim gerar empregos. Ele ressaltou a importância da medida, que está alinhada com a realidade dos brasileiros, afirmando que sem a desoneração, são esperadas 600 mil demissões.

O deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), um dos articuladores da proposta na Câmara, argumenta que o veto causará desgaste desnecessário para o governo, afetando diversos setores econômicos e potencialmente prejudicando mais de 9 milhões de empregos. Ele alerta para possíveis impactos negativos nas relações com o Legislativo e futuras colaborações.

Entenda

O objetivo da desoneração é aliviar parcialmente a carga tributária e está em vigor desde 2011, sendo implementada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Inicialmente, 56 setores eram contemplados, mas em 2018, o ex-presidente Michel Temer (MDB) removeu 39 segmentos do regime. A medida, que deveria valer até 2021, foi prorrogada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Possíveis impactos econômicos

Com o veto de Lula, o país enfrenta a possibilidade de oscilações na inflação. Especialistas consultados consideram que, sem a continuidade da medida, pode haver o fechamento de 1 milhão de postos de trabalho e um aumento nos preços finais de serviços e produtos.

O economista Werton Oliveira destaca que tanto os empregos quanto os custos das empresas estarão ameaçados. Isso pode resultar em uma redução no número de empregados e um aumento nos preços dos produtos, pressionando a inflação. A curto prazo, a elevação dos preços ao consumidor final pode ocorrer, seguida por uma diminuição do poder de compra dos brasileiros, impactando o crescimento econômico.

Impacto na Previdência Social

Um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) revela que a perda de arrecadação para a Previdência Social, sem a desoneração da folha de pagamento, seria de R$ 45,7 bilhões entre 2018 e 2022. Caso o mecanismo não existisse, a perda de arrecadação da Previdência Social teria sido de R$ 1,4 bilhão em 2018, R$ 5,7 bilhões em 2019, R$ 9,5 bilhões em 2020, R$ 13 bilhões em 2021 e R$ 16 bilhões em 2022. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) enfrenta um saldo negativo.

Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), observa-se que os setores desonerados contrataram mais de 1,2 milhão de novos trabalhadores entre 2018 e 2022, representando cerca de 15,5% de crescimento. A ausência desses empregos poderia resultar em uma queda na arrecadação previdenciária.

