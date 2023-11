Governo Federal confirma que Instagram oficial da Secom foi invadido

O governo confirmou, nesta sexta-feira (24), a invasão à conta oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) no Instagram. A assessoria de imprensa da Secom esclareceu que as postagens relacionadas a criptomoedas, veiculadas tanto no feed quanto no story, não foram realizadas por funcionários da instituição.

As publicações, que abordavam o tema das criptomoedas, foram detectadas por volta das 6h30 da manhã, permanecendo online por aproximadamente 10 minutos antes de serem removidas. A informação foi divulgada pelo ministério liderado pelo ministro Paulo Pimenta.

Um print da postagem circula nas redes sociais, revelando que se tratava de uma reprodução de um tuíte sobre Bitcoin, erroneamente atribuído a Elon Musk, proprietário da plataforma X (Twitter).

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) chegou a comentar sobre a publicação em sua conta no Twitter. Diante do ocorrido, a Secom esclareceu que nenhum de seus funcionários realizou as postagens e está em processo de investigação para identificar os responsáveis pela invasão à rede social.

Leia a nota completa da Secom:

“Nesta sexta-feira (24.11), a conta de Instagram da SecomVC foi invadida. Às 6h30 foram realizadas duas postagens, um story e um no feed que ficaram no ar por dez minutos. A publicação não foi feita por nenhum membro da equipe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e as vias de acesso indevido à conta estão sendo apuradas”.

