Beneficiários do Auxílio Brasil afetados por vazamento de dados terão direito a indenização de R$ 15 mil

Os beneficiários do Auxílio Brasil afetados pelo vazamento de dados terão direito a uma indenização de R$ 15 mil devido a um erro no sistema. No entanto, para acessar essa compensação, é necessário atender a certos critérios. Saiba como obter informações sobre o pagamento e como ter acesso aos valores.

Imagem: ilustrativa

A indenização de R$ 15 mil será concedida aos brasileiros que tiveram seus dados vazados pelo Auxílio Brasil em um episódio ocorrido em 2022. Cerca de quatro milhões de pessoas tiveram suas informações indevidamente expostas e compartilhadas digitalmente.

A responsável pelo problema foi identificada como a própria gestora do programa, a Caixa Econômica Federal (CEF), segundo decisão judicial. Consequentemente, o banco foi condenado a pagar R$ 15 mil para cada cidadão cujas informações foram vazadas. Abaixo estão mais informações sobre o caso.

Para ter acesso à indenização do Auxílio Brasil, é necessário ter sido beneficiário do programa. De acordo com a sentença da 1ª Vara Cível Federal de São Paulo (SP), os pagamentos serão destinados a:

Cerca de quatro milhões de ex-beneficiários, cada um com direito a R$ 15 mil;

R$ 40 milhões por danos morais coletivos, direcionados ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos;

O valor total será pago pela União, Caixa Econômica, Dataprev e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Para verificar se seus dados foram afetados pelo vazamento do Auxílio Brasil, foi lançado o site "Caso Auxílio Brasil" pelo Instituto Sigilo. O processo de consulta é simples e de fácil compreensão para os usuários.

Para verificar a elegibilidade para a indenização, os beneficiários devem fornecer nome, e-mail, CPF e telefone. O acesso ao portal está disponível no site oficial do Instituto Sigilo: https://sigilo.org.br/.

Da Redação com Por Dentro de Tudo