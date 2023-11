Mulher compra celular pela internet e recebe pacote de café

Uma aposentada de 60 anos, residente em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, realizou a compra de um celular por meio de um site de compras online. Contudo, ao receber a encomenda, deparou-se com uma surpresa inusitada: em vez do aguardado celular, encontrou um pacote de café.

Foto: Reprodução Internet

Em comunicado, os Correios afirmaram que o produto não apresentava sinais de violação e que a cliente não fez qualquer ressalva durante o recebimento.

De acordo com a compradora, o celular foi adquirido para a sua vizinha, que utilizou o cartão da aposentada para parcelar a compra. A surpresa de abrir a encomenda e se deparar com um pacote de café foi desagradável para ambas.

A reportagem tentou entrar em contato com a Brixton Company, empresa responsável pela venda do celular, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

"Tinha achado estranho o peso da encomenda, não condizente com o peso de uma caixa de celular. Ao abrirmos, encontramos um pacote de café", explicou Tereza.

O smartphone Xiaomi Redimi 10a foi adquirido por R$ 969,00 e dividido em cinco parcelas de R$ 217,00 no cartão. Já o café entregue no lugar tem o valor de R$ 12,72, conforme o mesmo aplicativo.

"Imediatamente entrei em contato com o Mercado Livre para que acionasse o vendedor. No entanto, a resposta do vendedor foi que eu não deveria ter contatado o site primeiro, pois, segundo ele, o problema ocorreu nos Correios", acrescentou Tereza.

A reportagem, também, solicitou um posicionamento dos Correios, mas não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

A vítima explicou que não viu necessidade de registrar um boletim de ocorrência, pois o próprio site resolveria a situação e os valores debitados no cartão já haviam sido estornados.

A empresa que vendeu o celular, ao entrar em contato com a compradora, respondeu através do aplicativo de compras, afirmando que "não arriscaria perder a conta por R$ 1000,00" e que era um vendedor confiável no marketplace, sem fornecer mais informações sobre as providências a serem tomadas.

Em nota, o Mercado Livre lamentou o incidente, classificando-o como um caso isolado, e informou que está em contato com a usuária para resolver a situação. A nota completa é a seguinte:

"A empresa lamenta o ocorrido e informa que, assim que tomou conhecimento do relato, iniciou uma rigorosa apuração deste caso pontual. Reforça ainda que seguirá em contato com a usuária, mantendo seus canais de atendimento à disposição, em linha com seu compromisso com a segurança e com o cumprimento dos termos e condições da plataforma."

Da Redação com G1