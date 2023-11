Entenda seus direitos: Como funciona o pedido de férias durante o recesso escolar?

Com as celebrações de final de ano, a chegada do verão e o término do ano letivo, é comum que ocorram mais passeios e viagens. É também nesse período que muitos trabalhadores que são pais manifestam interesse em tirar férias coincidindo com o recesso escolar de seus filhos. Vamos entender se essa possibilidade existe e como funciona.

Imagem ilustrativa

O direito às férias é garantido ao trabalhador com carteira de trabalho assinada. Além do período de descanso de até 30 dias, o funcionário tem direito a receber sua remuneração normalmente mesmo durante o afastamento. Por esse motivo, é frequente o interesse dos funcionários em usufruir desse direito, especialmente no fim do ano.

Quando é permitido tirar férias?

As férias remuneradas são direito do trabalhador com carteira assinada, mas possuem regras específicas que ditam quando elas podem ser tiradas e como são pagas. Seguindo a CLT (Consolidação de Leis Trabalhistas) o empregador deve oferecer este benefício em:

Quando o funcionário completar 1 ano (12 meses) de trabalho direto;

O benefício deve ser tirado no prazo de até 1 ano. Por exemplo: João completou 1 ano de trabalho em novembro de 2023, ele tem de dezembro deste ano até dezembro de 2024 para conseguir o recesso;

O tempo de afastamento é de 30 dias.

Posso tirar férias junto com o recesso escolar?

A resposta para essa pergunta é: depende! As férias são tiradas em um acordo entre o funcionário e o seu patrão. Isso significa que dentro de 12 meses o trabalhador tem direito de se ausentar 30 dias e ser remunerado, mas precisa atender o esquema de revezamento de demanda da empresa.

Isso porque, imagina se todos os funcionários do mesmo setor quiserem se ausentar na mesma data? A empresa pode quebrar sem mão de obra, por isso o RH não deve permitir. Para conseguir tirar as seu recesso no final do ano é preciso pedir a autorização da empresa com antecedência.

Da Redação com Por Dentro de Tudo