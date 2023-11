IPVA 2024: Saiba como consultar o valor e o prazo de pagamento

Motoristas e pilotos em todo o país já devem se preparar para o pagamento do IPVA 2024, um imposto cobrado sobre veículos, com possibilidade de isenção em certos casos. Confira quem tem direito à isenção, como verificar e quando realizar o pagamento.

Imagem ilustrativa

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo anual que incide sobre veículos e é obrigatório para motoristas e pilotos. A previsão é de que o IPVA 2024 seja cobrado nos primeiros meses do próximo ano, sendo crucial para a regularização do veículo.

Destinação dos recursos arrecadados pelo IPVA

Este imposto é arrecadado pelos estados e sua distribuição é direcionada da seguinte maneira:

20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);

50% do montante restante para o governo estadual;

50% para os municípios.

Geralmente, os recursos destinados aos estados são empregados na melhoria da infraestrutura das cidades, além de investimentos em saúde, educação e segurança pública.

Valor do IPVA 2024

A alíquota do IPVA varia conforme o estado. O cálculo usualmente é feito com base no preço médio do veículo no ano anterior, conforme a Tabela Fipe, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Confira as alíquotas em cada estado:

Acre: É cobrada alíquota de 1% a 2%;

Alagoas: A alíquota no estado varia de 1% a 3,25%;

Amapá: No estado a alíquota é de 0,5% a 1,5%

Amazonas: Nesse ano a alíquota no estado teve um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior, com isso, ela ficou entre 0,7% e 3,5%

Bahia: É cobrada alíquota de 1% a 3%;

Ceará: No estado a alíquota varia de 1% a 3,5%;

Espírito Santo: Alíquota de 1% a 2%;

Goiás: Alíquota de 1,25% a 3,75%;

Maranhão: Alíquota de 1% a 2,5%;

Mato Grosso: Alíquota cobrada de 1% a 4%;

Mato Grosso do Sul: Alíquota de 1,5% a 4,5%;

Minas Gerais: Alíquota de 1% a 4%;

Pará: Alíquota de 0,5% a 2,5%;

Paraíba: A alíquota é de 2,5%

Paraná: Alíquota variando entre 1% e 3,5%;

Pernambuco: Alíquota que varia de 1 a 4%

Piauí: Alíquota de 1% a 3%;

Rio de Janeiro: Alíquota de 0,5% a 4%;

Rio Grande do Norte: Alíquota de 1,5% a 3%;

Rio Grande do Sul: Alíquota de 1% a 3%;

Rondônia: Alíquota de 1% a 3%

Roraima: Alíquota de 2% a 3%

Santa Catarina: Alíquota de 1% a 2%;

São Paulo: Alíquota de 1% a 4%;

Sergipe: Alíquota de 1% a 10%;

Tocantins: Alíquota de 1% a 10%.

As regras de isenção também variam entre os estados, para saber mais clique aqui.

Onde consultar o IPVA 2024

Acre: A consulta pode ser feita pelo site do Detran-AC

Alagoas: A consulta e emissão do boleto de pagamento pode ser feita pelo site Detran-AL

Amapá: A consulta pode ser feita pelo site do Detran-AP

Amazonas: A consulta pode ser feita pelo site Sefaz-AM

Bahia: A consulta pode ser feita pelo Secretaria da Fazendo do Estado da Bahia

Ceará: Para conferir a tabela, acesse o site da Secretaria da Fazenda do Ceará.

Espírito Santo: Para saber o valor, acesse o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Goiás: Os valores podem ser consultados no site da Secretaria de Economia do Estado de Goiás.

Maranhão: A consulta pode ser feita nosite da Sefaz-MA.

Mato Grosso: A consulta pode ser feita no site da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso

Mato Grosso do Sul: A consulta pode ser feita pelo site do Governo Estadual do Mato Grosso do Sul

Minas Gerais: A consulta pode ser feita no site da Secretária de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais.

Pará: A consulta pode ser feita no site da Sefa-PA

Paraíba: A consulta pode ser feita pelo site SER/PB

Paraná: Consulta pelo site da Secretária de Estado de Fazenda do Estado de Paraná.

Pernambuco: Consulta pelo site da Secretaria da Fazendo do Estado de Pernambuco.

Piauí: Consulta pelo site site do Detran-PI.

Rio de Janeiro: Consulta pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte: Consulta pelo site da Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte – SET-RN.

Rio Grande do Sul: Consulta pelo site da Receita Estadual do Rio Grande do Sul

Rondônia: Consulta pelo site da Sefin-RO

Roraima: Consulta pelo site da Secretaria de Fazenda do estado de Roraima

Santa Catarina: Consulta pelo site da Secretária da Fazenda do Governo de Santa Catarina.

São Paulo: Consulta pelo site do Detran

Sergipe: Consulta pelo site da Sefaz-SE

Tocantins: Consulta pelosite da Secretaria da Fazenda e Planejamento

Da Redação com Por Dentro de Tudo