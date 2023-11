Clientes reclamam de contas 'zeradas' no Bradesco; falha durou 12 horas

Correntistas do Bradesco enfrentam problemas nas contas vinculadas à instituição financeira nesta segunda-feira (27). Os relatos dos clientes, que começaram a tomar as redes sociais nesta manhã, apontam para descontos feitos sem permissão, conta negativada e saldo zero. O problema veio a ser solucionado no início da noite.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

No Reclame Aqui, plataforma que monitora problemas nas relações de consumo, as queixas não param de crescer. “Acordei hoje [27/11] e fui olhar minha conta do Bradesco e constatei que havia um desconto indevido sem a minha permissão”, diz um relato.

“Hoje, pela manhã, me deparei com um saldo negativo na conta sendo que não fiz mais nenhuma compra ou transferência”, afirma outro cliente do banco. “O dinheiro saiu da minha conta. Já liguei para vários números e ninguém me atende”.

Por volta das 10h40, o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, concentrava um pico de 207 queixas contra o Bradesco, sendo que 91% das reclamações eram relacionadas a problemas no saldo das contas.

O Bradesco emitiu uma nota. O banco não informou quantos clientes foram afetados. O problema, segundo o banco, ocorreu “no processamento noturno, que não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes.” A instituição finalizou a nota dizendo que “a situação deve ser regularizada em breve.”

Com InfoMoney