Prêmio Educador Transformador: Reconhecendo projetos pedagógicos impactantes

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador Transformador, uma iniciativa conjunta do Instituto Significare, Bett Brasil e Sebrae. O prêmio busca identificar e reconhecer projetos pedagógicos que fazem diferença nas escolas e comunidades, destacando-se como exemplos de Educação Transformadora, capazes de impactar e transformar realidades. Professores de todo o país podem participar gratuitamente através do site www.educadortransformador.com.br.

O prêmio contempla projetos educacionais desenvolvidos entre 2021 e 2023, distribuídos em diversas categorias, desde Educação Infantil até Educação Superior, incluindo EJA e Educação Profissional. As inscrições permanecem abertas até 05 de fevereiro de 2024. Posteriormente, os projetos inscritos serão avaliados em etapas estaduais, regionais e nacionais. Haverá premiação para professores em cada uma dessas fases, culminando na revelação dos vencedores a nível nacional durante a Bett Brasil 2024, o principal evento de Educação e Tecnologia da América Latina, agendado para os dias 23 a 26 de abril, em São Paulo (SP).

Todas as informações sobre o Prêmio Educador Transformador estão disponíveis no site, incluindo o cronograma detalhado do concurso:

Até 05/02/2024: Período de inscrições

25/03/2024: Divulgação dos vencedores estaduais

05/04/2024: Anúncio dos vencedores regionais

25/04/2024: Revelação do vencedor nacional durante o evento Bett Brasil

Da Redação com Por Dentro de Tudo