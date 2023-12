VÍDEO: seguranças de aeroporto confundem sacola de calcinhas com bomba no Ceará

Algo totalmente peculiar foi registrado no Aeroporto de Fortaleza, capital do Ceará, no último sábado: uma sacola contendo calcinhas infantis foi confundida como uma bomba na praça de alimentação do local. O objeto pertencia a uma influenciadora digital.

Foto: reprodução redes sociais / G1

Scarletth O’Hara relatou que foi até o aeroporto levar o irmão que iria viajar. No local, a mãe dela a entregou uma sacola com calcinhas para a neta. Porém, Scarletth passou o pacote para o próprio marido, Rodrigo Silva. “Só que meu marido, distraído, largou a sacola pela praça de alimentação do aeroporto. Aí na hora de ir embora, eu fui procurar, e cadê a sacola?!”, disse a influenciadora digital em entrevista ao g1.

Mulher e essa pobi que deixou um saco de calcinha na mesa do aeroporto de fortaleza e a segurança foi investigar achando que era uma bomba! pic.twitter.com/GIIQzurR6Z — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) November 30, 2023

“Quando eu achei, os seguranças já estavam ao redor da sacola. Aí eu falei 'moço, isso é um saco de calcinhas, é meu'. Mas ele respondeu que era protocolo, e que eu não podia encostar na sacola”, comentou a jovem.

Em vídeo que corre as redes sociais, é possível ver uma equipe de seguranças conferindo a sacola que estava em uma mesa da praça de alimentação. Scarletth disse que, mesmo após verificar que não era uma bomba, a sacola foi levada para o setor de achados e perdidos do aeroporto, e a mãe dela precisou ir buscá-la. “Ela [a mãe] disse que até no raio-x da Polícia Federal as calcinhas passaram”, lembrou a jovem, entre risos.

A Fraport, que administra o aeroporto de Fortaleza, explicou que a verificação trata-se de um procedimento de segurança, previsto na legislação da ANAC, a fim de garantir a segurança de todos os passageiros e pessoas que circulam pelo aeroporto.

"Não temos como afirmar o conteúdo dos objetos abandonados, por isso, para segurança de todos, eles são analisados e, uma vez não constatado risco, são liberados, o que foi feito", disse a nota da empresa.

Com G1