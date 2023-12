Única aposta ganha prêmio de R$ 35,8 milhões da Mega-Sena 2662; confira os números sorteados

Na quinta-feira (30), o resultado do concurso 2662 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 35.852.142,14, foi divulgado em São Paulo, e um bilhete de Juazeiro do Norte (CE) foi o único a acertar todos os números, garantindo o prêmio completo.

Os números sorteados foram: 17 - 20 - 31 - 34 - 40 - 42

Foto: Reprodução Internet

A aposta vencedora foi realizada pelos canais online da Caixa Econômica Federal (internet ou aplicativo) e consistiu em um jogo simples, com apenas seis números selecionados, ao custo de R$ 5.

Outras 40 apostas ficaram muito próximas, acertando cinco dos seis números sorteados. Cada uma dessas apostas receberá um prêmio de R$ 69.230,66. Além disso, houve 3.003 acertadores de quatro números, os quais serão premiados com R$ 1.317,36 cada.

Como criar um bolão oficial

Além da opção de realizar apostas simples, é possível criar um bolão oficial para aumentar as chances de ganhar (e dividir o prêmio em grupo).

Você pode adquirir um bolão oficial da Caixa em qualquer casa lotérica, preenchendo o campo específico no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm um custo mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00.

É viável formar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite criar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas, embora nesse caso possa haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Outra alternativa é jogar pelo site Loterias Online da Caixa. Apesar de não ser possível adquirir bolões pelo site, é possível escolher entre seis opções de combos de jogos. O jogador pode optar por visualizar os números selecionados ou utilizar o formato "Surpresinha", no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta.

Da Redação com Valorinveste