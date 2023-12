INSS alerta para fake news sobre 13º salário de aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) alerta para a circulação de notícias falsas sobre o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. Segundo o órgão, não há nenhuma previsão de antecipação do benefício para o ano de 2024.

Foto: Reprodução/ Crédito: Agência Brasil

O INSS informou que tem desmentido repetidamente as informações falsas em suas redes sociais. O órgão acredita que essas notícias estão sendo divulgadas para gerar cliques, o que é conhecido como "clickbait".

O pagamento do 13º salário de 2023 foi antecipado e pago nos meses de maio e junho deste ano. A antecipação custou R$ 62,6 bilhões e atendeu a 30 milhões de beneficiários. Tradicionalmente, o valor é pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e em novembro.

Não caia em golpe, nem em "caça-cliques" em redes sociais. Não há previsão de depósito na conta além dos habituais



Twitter: https://t.co/iwqJVPx3ky;



Facebook: https://t.co/MagV2dSpOF



YouTube: https://t.co/YOLHs2tB5whttps://t.co/SyRrZqZ8A1 — INSS Oficial (@INSS_oficial) November 30, 2023

O INSS informou que vai acionar a Justiça para retirar os conteúdos falsos de sites e outras plataformas, como o YouTube. A Procuradoria Federal Especializada já está de posse de endereços eletrônicos para solicitar judicialmente a retirada dessas publicações.

Quem tem direito ao 13º salário?

Têm direito ao 13º salário os segurados e dependentes da Previdência Social que tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão durante o ano de 2023.

O valor do 13º salário é calculado com base no valor do benefício recebido em dezembro de 2023. Para quem recebe até um salário mínimo, o valor do 13º salário é de R$ 1.320. Para quem recebe acima do salário mínimo, o valor é calculado de acordo com o reajuste do benefício.

O 13º salário é pago em duas parcelas, sendo a primeira paga entre maio e junho e a segunda paga entre agosto e novembro

