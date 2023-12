Abono salarial PIS/Pasep: R$ 535,8 milhões ainda podem ser sacados até 28 de dezembro; veja como

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que ainda há R$ 535,8 milhões do abono salarial PIS/Pasep disponíveis para saque neste ano de 2023. O prazo para o saque termina no dia 28 de dezembro.

Foto: Reprodução/Internet/Canva

O abono salarial é um benefício pago aos trabalhadores formais que cumpriram os requisitos estabelecidos em lei. Para ter direito ao benefício em 2023, o trabalhador precisava ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode consultar o site do MTE ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital na opção “Benefícios” escolher “Abono salarial”. Em seguida, filtrar a pesquisa pelo ano-base “2021”.

Como fazer o saque

Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial podem fazer o saque nas seguintes instituições:

PIS:

Agências da Caixa Econômica Federal

Casas lotéricas

Caixa Tem (aplicativo)

Conta corrente da Caixa, se o trabalhador já era cliente do banco

PASEP:

Agências do Banco do Brasil

Correios

Conta corrente do Banco do Brasil, se o trabalhador já era cliente do banco

Prazo de cinco anos

O trabalhador que não sacar o abono salarial dentro do prazo de 28 de dezembro de 2023 terá que esperar o início de um novo calendário, com previsão para fevereiro de 2024. O prazo máximo de recebimento do benefício é de cinco anos.

Da redação

Fonte: FDR