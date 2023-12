Décimo Terceiro salário: Segunda parcela deve injetar R$ 106 bi na economia

A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indica que o décimo terceiro salário deste ano alcançará R$ 267,6 bilhões, representando um aumento de 6,2% em relação ao ano passado, descontada a inflação. A segunda parcela, estimada em R$ 106,29 bilhões, será fundamental na economia.

O benefício médio é de R$ 2.980, mostrando um avanço em comparação aos R$ 2.882 pagos em 2022. Após dois anos priorizando o pagamento de dívidas, em 2023, os gastos no comércio liderarão, somando R$ 37,35 bilhões. A quitação de dívidas consumirá 34% dos recursos, aproximadamente R$ 35,97 bilhões, seguida por gastos em serviços (R$ 20,31 bilhões) e poupança (R$ 12,66 bilhões).

O direcionamento dos recursos para o comércio este ano contrasta com anos anteriores, explicado pelo declínio na taxa de juros ao consumidor e na porcentagem média da renda familiar comprometida. O grau de comprometimento da renda dos brasileiros diminuiu de 31,4% para 30,3% entre setembro de 2022 e 2023, estimando-se que chegue a 30,1% em dezembro de 2023.

Esse comportamento é atribuído ao aumento da renda e do emprego ao longo do ano, além da redução da taxa média de juros para pessoas físicas. O aumento na segunda parcela do décimo terceiro é consequência do aumento da ocupação no mercado de trabalho, gerando 1,14 milhão de novas vagas com carteira assinada no setor privado nos últimos 12 meses.

Os beneficiários ativos representam 57% (50,9 milhões), enquanto aposentados e pensionistas totalizam 38,9 milhões, com aposentados do regime próprio da Previdência Social recebendo o valor médio mais alto (R$ 6.031) e os trabalhadores domésticos o menor (R$ 1.706).

Para o comércio, a injeção da segunda parcela em dezembro é crucial, já que historicamente impulsiona as vendas, aumentando em média 25%, com impactos expressivos em setores como vestuário e calçados (80%), livrarias e papelarias (50%), e lojas de utilidades domésticas (33%).

Os setores mais afetados pelo décimo terceiro no varejo serão hiper e supermercados (R$ 17,15 bilhões), combustíveis e lubrificantes (R$ 6,13 bilhões), vestuário e calçados (R$ 4,47 bilhões), e produtos de farmácia, perfumaria e cosméticos (R$ 3,86 bilhões).

Da Redação com Agência Brasil