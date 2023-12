Mega-Sena deve pagar neste sábado prêmio de R$ 30 milhões; apostas podem ser feitas até as 19h

O próximo sorteio da Mega-Sena, marcado para este sábado (25) no concurso 2.666, apresenta um prêmio acumulado de até R$ 30 milhões. As chances de acertar todas as bolinhas sorteadas e garantir o prêmio são de uma em 50.063.860.

Foto: Reprodução Internet

No sorteio anterior os números sorteados foram: 03 - 14 - 21 - 22 - 37 - 39.

56 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 43.607,57. Os 3.900 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 894,51 cada.

Para participar, basta escolher seis dezenas em uma aposta simples de R$ 5. Os volantes para o concurso 2.666 podem ser preenchidos até as 18h do dia do sorteio, tanto em agências físicas quanto pela internet.

Da Redação com CEF