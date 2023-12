Mega da Virada: saiba qual o valor total do prêmio e a melhor forma de apostar

A Mega-Sena da Virada de 2024, com o maior prêmio da história das loterias da Caixa, já está com as apostas abertas. Os interessados podem fazer sua aposta até às 17h do dia 31 de dezembro.

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ganhador receberá R$ 550 milhões. O prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, quatro dezenas, três dezenas, dois números ou um número.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no site da Caixa Econômica Federal ou no aplicativo Loterias Caixa.

Para apostar na Mega-Sena da Virada:

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

É possível também fazer apostas com mais dezenas, aumentando as chances de ganhar.

Para apostar online, é necessário que o valor total da aposta seja de pelo menos R$ 30,00. Nas casas lotéricas, não há valor mínimo.

Dicas para apostar

Para aumentar as chances de ganhar, é importante fazer apostas com mais dezenas. No entanto, é preciso lembrar que a probabilidade de ganhar também aumenta proporcionalmente ao valor da aposta.

Outra dica é fazer apostas diferentes, com números diferentes. Isso porque as chances de acertar as seis dezenas da Mega da Virada são de 1 em 50.063.860.

Da redação