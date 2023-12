Parece que virou rotina: está previsto, agora para parte sul do Brasil, mas que chegará ao Sudeste (e em Minas Gerais), mais uma onda de calor extremo. Segundo a MetSul Meteorologia, responsável pelo alerta, este fenômeno acontecerá na metade do mês de dezembro.

Foto: Túlio Thales / SeteLagoas.com.br

Desta vez, os estados da região mais setentrional do Brasil terão altíssimas temperaturas. "A massa de ar quente será ampla e vai alcançar os estados do Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste com marcas muito acima da média histórica de dezembro, entretanto os maiores desvios da climatologia histórica tendem a se dar no Sul do país, em particular no Rio Grande do Sul", relata o comunicado da MetSul.

Apesar do alerta apontar que a anomalia atingirá principalmente o interior de São Paulo, não está descartada a influência dela em Minas Gerais. A partir do fim da semana, já vai ser observado temperaturas considerada acima da média.

Recentemente, Minas Gerais (e Sete Lagoas) viveram dois episódios de onda de calor extremo, sendo a última em novembro, onde a cidade registrou 38,1ºC, a maior temperatura já registrada por serviço de meterologia.

O SeteLagoas.com.br ouviu um pesquisador sobre o tema, que relatou que, graças a essa anomalia, as chuvas na cidade foram irregulares - e que ondas de calor poderiam ser registradas em dezembro.

Filipe Felizardo