Governo federal prorroga Desenrola Brasil até março de 2024

O governo federal prorrogou o programa Desenrola Brasil, que permite a renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, até 31 de março de 2024. A medida beneficia cerca de 11 milhões de brasileiros, que poderão renegociar mais de R$ 30 bilhões em dívidas.

Foto: Reprodução/ Internet

A partir de agora, todas as dívidas na plataforma do programa poderão ser renegociadas com opção de parcelamento. Essa ampliação significa que mais 7,3 milhões de dívidas que estavam disponíveis para pagamentos à vista poderão ser divididas em até 60 meses, sem necessidade de entrada e com quitação da primeira parcela somente em 2024.

A primeira fase do Desenrola Brasil, iniciada em julho, permitiu a desnegativação automática de dívidas de até R$ 100. A segunda fase, iniciada em outubro, permite a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Segundo o Censo Nacional do Programa Desenrola Brasil, divulgado na última quarta-feira, o ticket médio de renegociação foi de R$ 248 nos pagamentos à vista e de R$ 791 quando a opção foi por pagamento parcelado. A média dos descontos foi de 90% para os pagamentos à vista e de 85% para as quitações parceladas.

Os setores que lideraram o ranking de renegociações na Fase 2 foram serviços financeiros (R$ 3,3 bilhões); securitizadoras (R$ 513 milhões) e contas de luz (R$ 143 milhões). No caso das contas de energia elétrica, mais de 82 mil pessoas foram beneficiadas, e o valor original da dívida desses consumidores caiu de R$ 143 milhões para R$ 52 milhões (ou seja, redução de quase 64%).

Fonte: Gov.br