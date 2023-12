Influenciador fitness é alvo de operação da PF por desvio de produtos químicos para fabricação de drogas

A Polícia Federal conduziu, nesta terça-feira (12), a Operação Hinsberg, visando desarticular uma quadrilha suspeita de desvio de produtos químicos destinados à fabricação de cocaína e crack. Renato Cariani, influenciador fitness e sócio de uma indústria química em Diadema, na Grande São Paulo, figura entre os principais alvos da ação.

Foto: Divulgação/PF

A operação envolveu o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Participaram mais de 70 agentes, incluindo policiais federais, membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo e da Receita Federal.

Conforme as investigações, empresas licenciadas para comercializar produtos químicos em São Paulo emitiam notas fiscais fraudulentas, utilizando intermediários ("laranjas") para transações em dinheiro vivo. Tais transações envolviam a participação fictícia de funcionários de grandes multinacionais, que foram apresentados como compradores. A Polícia Federal identificou 60 transações, totalizando cerca de 12 toneladas de produtos químicos, incluindo fenacetina, acetona e éter etílico. Essa quantidade resultaria em mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo.

Para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos pelo esquema, a quadrilha empregava estratégias como a criação de "empresas fantasmas". Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 35 anos de reclusão.

Tendo como principal alvo o influenciador fitness Renato Cariani, um dos sócios. A casa de Cariani foi alvo de busca e apreensão. Conhecido como um dos maiores influenciadores fitness nas redes sociais, com milhões de seguidores no Instagram, YouTube e TikTok, Cariani também é empreendedor, vendendo cursos e treinamentos em seu site, abrangendo áreas como nutrição e investimentos financeiros.

Nos últimos meses, ele ganhou destaque por projetos com personalidades da internet e TV, como Igor Coelho, do Flow Podcast, Danilo Gentili, do SBT, e o ex-lutador do UFC, Anderson Silva.

Em um vídeo publicado no Instagram, Renato nega participação no esquema, confira:

Da redação

Fonte: Itatiaia