Sorteio da Mega-Sena pode pagar prêmio de até R$ 7 milhões nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (14), a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso 2668 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 7 milhões em jogo.

As apostas podem ser realizadas em casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa até às 19h. O valor mínimo para participar, marcando seis dezenas na cartela, é de R$ 5.

Os apostadores têm a opção de acompanhar o sorteio pelo canal da Caixa no YouTube, programado para acontecer às 20h, no horário de São Paulo, diretamente do Espaço da Sorte.

De acordo com informações disponíveis no site oficial da Caixa, a probabilidade de alguém acertar os seis números e conquistar o prêmio máximo é de 1 para 50.063.860.

Conforme as regras estabelecidas, os prêmios possuem um prazo de validade de 90 dias a partir da data do sorteio. Caso nenhum ganhador se apresente nesse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Resultados do último concurso:

6 acertos: Sem ganhadores

5 acertos: 65 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 23.963,56 cada

4 acertos: 2.005 apostas premiadas, com ganhos de R$ 1.109,81 cada

Da Redação com E-investidor