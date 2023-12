Nova onda de calor pode atingir 15 estados brasileiros e o Distrito Federal a partir desta quinta-feira; Minas Gerais está no rol

Diferentemente do evento de novembro, os meteorologistas preveem que essa onda de calor não será tão severa, mesmo que abranja vastas áreas do país. 🔥 O termo "onda de calor" é usado quando a temperatura se mantém cinco graus Celsius acima da média por um período entre três e cinco dias.

Foto: Reprodução Internet

Os estados afetados serão:

Tocantins

Rondônia

Maranhão

Piauí

Bahia

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Minas Gerais

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Mato Grosso

Os seguintes estados serão completamente impactados, não apenas áreas específicas:

Mato Grosso do Sul

Goiás

Distrito Federal

Antecipa-se que as temperaturas atinjam até 42°C em algumas regiões nos próximos dias, com destaque para Mato Grosso do Sul, sul e leste do Mato Grosso (especialmente Cuiabá), sul de Goiás, noroeste de Minas Gerais e oeste da Bahia, particularmente no Vale do São Francisco.

Entre 38°C e 40°C, esperam-se temperaturas elevadas no interior do Piauí, Maranhão, leste do Tocantins, sul e leste de Santa Catarina, e no interior de São Paulo. Já em áreas onde as temperaturas variarão entre 37°C e 39°C, destacam-se o norte e oeste do Paraná, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, prevê que esta onda de calor não será tão intensa e generalizada quanto a anterior. Ele aponta que a proximidade do verão traz mais umidade, o que pode limitar o aumento das temperaturas. Luengo afirma: "Se sobrevivemos à última, sobreviveremos a esta, que será menos intensa."

Por exemplo, em Cuiabá, a máxima anterior foi registrada em outubro, atingindo 44,2°C. Em algumas cidades do interior de São Paulo, as máximas ultrapassaram os 41°C. Entretanto, espera-se que as temperaturas máximas nesses locais sejam menores desta vez.

Da Redação com G1