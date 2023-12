Vídeo mostra momento em que cantor gospel Pedro Henrique passa mal e morre durante show

O cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos, morreu após passar mal enquanto fazia um show na noite de quarta-feira (13), em um culto de adoração, na cidade de Feira de Santana, a 100 km de Salvador.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Feira de Santana, a vítima viajou de São Paulo para realizar um show em uma festa religiosa privada. Ele cantava na casa de eventos do bairro Ipê, quando passou mal no palco durante a apresentação.

O vídeo com imagens fortes, mostra o momento em que o artista caiu para trás, no palco, enquanto cantava.

Veja momento em que cantor gospel passa mal no palco e infarta. Pedro Henrique, de 30 anos, cantava a música "Vai Ser Tão Lindo", quando passou mal e perdeu a consciência em cima do palco pic.twitter.com/qbxLkmxF5R

Amigos da produção da banda o socorreram e o levaram a uma policlínica próxima ao local do evento, mas a vítima não resistiu. Policiais militares estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo a gravadora Todah Music, para a qual Pedro Henrique trabalhava, o cantor morava no Rio de Janeiro, era casado e tinha uma filha de um mês de idade.

A gravadora confirmou a morte do artista nas redes sociais. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: - Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", disse no comunicado.

A Todah Music também lamentou a perda do cantor e desejou pesar para a esposa dele, Suillan Barreto, familiares e amigos.

"À Suillan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço!".

Da Redação com G1