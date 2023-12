Pastor que era 'químico do tráfico de drogas' é preso em operação da Polícia Civil

Um pastor evangélico foi preso por suspeita de atuar como químico de um laboratório de drogas na cidade de Santo Estevão, na Bahia. A prisão ocorreu durante cumprimento da 11ª da Operação Unum Corpus, realizada simultaneamente em mais de 400 municípios baianos, nessa terça-feira (12).

Foto: Polícia Civil / divulgação

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, 230 pessoas foram presas. Entre eles está também um vereador acusado de tentativa de feminicídio, que teve o mandado de prisão cumprido no município de Botuporã, no sudoeste baiano. Ele tentou assassinar e ateou fogo na companheira no último sábado (2).

Foi preso na mesma operação o filho do vice-prefeito de Xique-Xique, também na Bahia. Segundo a polícia, ele foi flagrado com uma pistola calibre 9 mm, uma espingarda calibre 12 e um rifle calibre 22, além de um carro com restrição de furto. O homem, que não teve a identidade divulgada, levado para a 14ª Coorpin, em Irecê, na mesma região.

A operação contou com mais de 700 policiais em todo o estado. Foram cumpridos 156 mandados de prisão e 210 de busca e apreensão. “Do total de presos, 47 são envolvidos com os crimes contra a vida, 43 com o tráfico de drogas e 17 crimes contra o patrimônio, além de 29 por estupros e 13 por violência doméstica e familiar. Também foram realizadas 48 autuações em flagrante, com a apreensão de três adolescentes”, afirmou a Polícia Civil.

Nesta fase da Unum Corpus, também foram apreendidos 14 quilos de drogas, 36 armas de fogo e seis veículos. Somente neste ano foram quatro fases da operação, com 882 prisões, além da apreensão de 444 quilos de drogas e 175 armas de fogo retiradas das ruas. Ao longo das 11 fases, iniciadas em 2021, mais de 1.600 pessoas foram presas.

Da redação com CNN