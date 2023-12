FGTS terá recolhimento somente via Pix a partir de março de 2024

A partir de março do próximo ano, o sistema FGTS Digital, atualmente em fase de testes até 13 de janeiro de 2024, entrará oficialmente em operação. A principal mudança será a adoção do Pix como única forma de recolhimento dos recursos pelos empregadores. Com a implementação do sistema, o pagamento da obrigação deverá ser realizado exclusivamente através da modalidade "Pix - Cobrança".

Foto: Reprodução Internet

O Conselho Curador do FGTS destaca que o objetivo do novo sistema é simplificar o cumprimento da obrigação por parte dos empregadores, garantindo que os valores devidos aos trabalhadores sejam depositados corretamente em suas contas vinculadas. Os empregadores terão a facilidade de emitir guias rápidas e personalizadas, consultar extratos, solicitar compensação ou restituição de valores, e contratar parcelamentos de forma ágil. Os boletos gerados contarão com um QR Code para facilitar o pagamento diretamente no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador.

A implementação do FGTS Digital também resultará em uma significativa redução nos custos de execução do serviço para o FGTS, estimada em R$ 155 milhões anuais, de acordo com o governo. Com a utilização do Pix, os empregadores terão acesso a mais de 800 instituições aprovadas pelo Banco Central para realizar os pagamentos, não ficando restritos às poucas atualmente conveniadas.

Em uma reunião realizada na última terça-feira (12), o Conselho Curador autorizou a alocação de R$ 183 milhões para custear o sistema FGTS Digital. Além disso, foi aprovado o montante de R$ 39 milhões para fiscalização do pagamento do FGTS pelas empresas, a cargo da auditoria fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego.

Da Redação com Agência Brasil