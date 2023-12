Pistache em alta: Destaque na gastronomia natalina e demais pratos

O Natal está a caminho e, com ele, as receitas tradicionais que marcam a data. Entre elas está o panetone, bolo de frutas cristalizadas originário da Itália e popular no Brasil. Este ano, porém, o panetone ganhou um novo toque com o pistache, apontado como a sensação da temporada. O sabor verde e amendoado, com uma textura crocante, tem sido usado como recheio ou cobertura nos panetones, conferindo um ar de sofisticação ao produto.

Foto: Pinterest/The Grumpy Olive

O padeiro Igor Fernandes comenta que a combinação é comum na Itália, onde o pistache harmoniza bem com o sabor da massa, resultando numa união perfeita. Desde que fundou a padaria Trigor há três anos, Fernandes destaca que produtos com recheio de pistache, como sonhos e croissants, têm sido sucesso de vendas, refletindo o crescente interesse por esses itens a cada ano.

No entanto, alguns especialistas têm apontado um possível exagero no uso do pistache. O crítico gastronômico Marcos Nogueira expressou preocupação com a intensidade do uso do ingrediente, sugerindo que está sendo utilizado de forma excessiva e sem considerar a harmonização adequada nos pratos.

O chef Leonardo Fontanelli, de origem italiana, também compartilha da visão de que o pistache está sendo inserido em muitos pratos sem preocupação com o resultado final e a harmonia de sabores. Ele utiliza o pistache em pratos salgados, como a pizza Bologna, mas ressalta a importância de equilibrar o uso desse ingrediente.

Apesar das críticas, há estabelecimentos em Belo Horizonte que celebram e destacam o pistache em suas criações de forma equilibrada. Lugares como o Mi Garba! e a Alessa oferecem sobremesas como sorvetes, tortas e brownies que destacam o sabor do pistache de maneira elogiada pelos clientes. A dificuldade, no entanto, está no custo elevado do pistache, já que não é produzido localmente no Brasil, sendo importado de países como Itália, Irã, Turquia, México e Estados Unidos.

A valorização do pistache tem gerado novas opções de pratos em menus de restaurantes, como a Frizza, que lançou uma cheesecake de pistache, evidenciando o crescente interesse por essa semente. Além do aspecto gastronômico, o pistache é reconhecido por seus benefícios à saúde, sendo rico em antioxidantes, proteínas, fibras, gorduras saudáveis, minerais e vitaminas, contribuindo para a prevenção de várias doenças.

Assim, apesar das preocupações com o possível exagero no uso do pistache, há um reconhecimento geral de suas qualidades tanto no aspecto gastronômico quanto no valor nutricional.

Da Redação com O Tempo