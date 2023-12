Mais dinheiro: prêmio da Mega da Virada 2023 salta para R$ 570 milhões

O prêmio da Mega da Virada deste ano saltou de R$ 550 milhões para R$ 570 milhões, segundo informou a Caixa Econômica Federal na tarde desta terça-feira (19).

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A 15ª edição da Mega da Virada será sorteada no próximo dia 31 de dezembro, às 20h. A premiação é a maior já paga, desde que a loteria especial foi criada, em 2008. No ano passado, o prêmio total chegou a R$ 541,9 milhões. Corrigido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), o valor salta para R$ 567,28 milhões.

Cinco apostas levaram R$ 108.393.993,26 (cerca de R$ 113 milhões, em valores corrigidos) cada uma no ano passado.

Quem acertou as cinco dezenas também passaria o ano com mais dinheiro na conta. É o caso de 2.485 sortudos. Cada um receberia R$ 45.438,78; outras 183.921 pessoas acertaram quatro números e levariam R$ 877,04.

Como nos outros anos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, a bolada será dividida entre os que cravarem cinco números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 17h do dia 31.

Nas lotéricas, as apostas devem ser preenchidas em volante específico da Mega da Virada. Para apostar é preciso marcar de 6 a 20 números, entre 60 disponíveis no volante.

As apostas custam de R$ 5 (6 números) a R$ 193,8 mil (20 números).

Com FolhaPress