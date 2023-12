Advogada é presa suspeita de matar ex-sogro e mãe dele envenenados em Goiânia

Nesta quarta-feira (20), Amanda Partata foi detida pela Polícia Civil sob a suspeita de ter causado a morte de Leonardo Pereira Alves, seu ex-sogro, e de sua mãe, Luzia Alves, através de envenenamento, em Goiânia. Inicialmente, cogitou-se a hipótese de uma intoxicação alimentar proveniente de um bolo de uma confeitaria da capital como a causa das complicações enfrentadas pela mãe e filho, mas essa explicação foi completamente descartada.

Foto: Reprodução/ Internet

O envenenamento, ocorreu após o almoço do domingo, resultando em sintomas graves como vômito, diarreia e dores abdominais, levando as vítimas a serem hospitalizadas. Infelizmente, mãe e filho não resistiram.

Segundo informações preliminares, o envenenamento teria ocorrido por meio de um suco. Amanda, ao ser conduzida à delegacia, alegou inocência.

“O caso é bem complexo, envolve um grau de psicopatia. Vamos ouvir novamente a Amanda, porque existem detalhes relevantes, inclusive de outros crimes relacionados à investigada. O que nós adiantamos é que, de fato, se trata de um duplo homicídio por envenenamento”, disse o delegado Carlos Alfama.

A polícia realizará uma coletiva nesta quinta-feira (21) para detalhar o caso.

Além disso, chamou atenção o fato de Amanda Partata, identificada como psicóloga nas redes sociais, não possuir registro profissional ativo junto ao Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP-GO), segundo informações do CRP09. A entidade esclareceu que, para exercer legalmente a profissão, é obrigatório manter registro tanto no Conselho Federal quanto no Regional correspondente.

A investigação prossegue, e a polícia aguarda os resultados das perícias e esclarecimentos durante a coletiva para avançar nas conclusões do caso.

Da redação

Fontes: G1 e O Tempo