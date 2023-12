MEI 2024: confira os prazos para declarar impostos, valor dos benefícios e novas tarifas

Os direitos e deveres do MEI 2024 já estão disponíveis, e quem quiser regularizar a sua atividade como autônomo no próximo ano precisa estar atento aos prazos definidos pela Receita Federal.

Foto: Reprodução/ Shutterstock

Os prazos para declaração de impostos, pagamento de contribuições e contratação de funcionários são os seguintes:

Declaração do MEI: até 31 de maio de 2024.

Pagamento da DAS: todo dia 20 de cada mês.

Contratação de funcionário: no máximo 1 empregado que receba o piso da categoria ou um salário mínimo.

Os benefícios previdenciários do MEI 2024 são os seguintes:

Aposentadoria por idade: após 15 anos de contribuição, se homem, ou 10 anos, se mulher.

após 15 anos de contribuição, se homem, ou 10 anos, se mulher. Aposentadoria por invalidez: após 12 contribuições mensais, se homem, ou 10 contribuições, se mulher.

após 12 contribuições mensais, se homem, ou 10 contribuições, se mulher. Auxílio-doença: após 15 dias de afastamento do trabalho.

após 15 dias de afastamento do trabalho. Licença-maternidade: 120 dias de afastamento do trabalho.

120 dias de afastamento do trabalho. Auxílio-reclusão: pago ao dependente do MEI que estiver preso.

pago ao dependente do MEI que estiver preso. Pensão por morte: paga aos dependentes do MEI que falecer.

Os valores dos benefícios são equivalentes ao piso do INSS, que em 2024 será de R$ 1.412,00.

Novas tarifas

Com a mudança do salário mínimo para R$ 1.412,00, o valor da contribuição do MEI também será alterado. A partir de 2024, os valores serão os seguintes:

Prestadores de serviços: R$ 75,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 5,00 de ISS);

R$ 75,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 5,00 de ISS); Comércio e indústria: R$ 71,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 1,00 de ICMS);

R$ 71,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 1,00 de ICMS); Caminhoneiro: R$ 174,44 (R$ 169,44 de INSS + R$ 5,00 de ISS).

Quem pode ser MEI 2024?

Para ser MEI 2024, o empreendedor deve cumprir os seguintes requisitos:

Exercer atividades que estejam na lista de ocupações permitidas para o MEI (veja aqui);

Contratar, no máximo, 1 empregado que receba o piso da categoria ou um salário mínimo;

Não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa;

Não ter ou abrir filial de outra empresa;

Ter um faturamento anual de até R$ 81.000,00 ou até R$ 251.600,00 para o transportador autônomo de cargas que tenha como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas.

O limite de faturamento será ajustado proporcionalmente ao número de meses em que a empresa ficou aberta no ano. Funcionários públicos federais são proibidos de abrir MEI.

Fonte: FDR