Benefícios do INSS começam a ser pagos nesta quinta (21); confira quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta quinta-feira (21) os pagamentos dos benefícios de dezembro para mais de 39 milhões de pessoas. Os depósitos são feitos de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o número após o traço.

Foto: Reprodução/ Internet

No último mês de novembro, o INSS pagou benefícios para 39.036.865 de pessoas, entre benefícios assistenciais, aposentadorias e pensões.

Confira abaixo as datas:

Até um salário mínimo

Final 1: 21 de dezembro

21 de dezembro Final 2: 22 de dezembro

22 de dezembro Final 3: 26 de dezembro

26 de dezembro Final 4: 27 de dezembro

27 de dezembro Final 5: 28 de dezembro

28 de dezembro Final 6: 2 de janeiro

2 de janeiro Final 7: 3 de janeiro

3 de janeiro Final 8: 4 de janeiro

4 de janeiro Final 9: 5 de janeiro

5 de janeiro Final 0: 8 de janeiro

Acima de um salário mínimo

Final 1 e 6: 2 de janeiro

2 de janeiro Final 2 e 7: 3 de janeiro

3 de janeiro Final 3 e 8: 4 de janeiro

4 de janeiro Final 4 e 9: 5 de janeiro

5 de janeiro Final 5 e 0: 8 de janeiro

Os segurados com acesso à internet podem consultar os valores através do site Meu INSS. Para isso, é necessário fazer o login e clicar no serviço de “Extrato de Pagamento”.

A consulta também pode ser feita pela Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

O calendário de pagamentos do INSS 2024 completo pode ser conferido clicando aqui.

Da redação

Fonte: FDR