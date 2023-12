App Celular Seguro: veja quais serviços poderão ser bloqueados em caso de roubo do aparelho

Lançado pelo Governo Federal na última terça (19/12) (veja aqui), o aplicativo Celular Seguro deverá agilizar notificações a terceiros sobre roubos, furtos e perdas de celulares. Isso será feito por meio de parcerias entre o governo e instituições como a Anatel, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e instituições financeiras.

O governo federal também prevê ampliar a parceria com operadoras de celular para bloquear o chip – e não apenas o celular – e impedir o recebimento de mensagens de texto que permitem recuperar senhas de redes sociais, por exemplo.

A expansão deverá ser implementada até 9 de fevereiro de 2024, informou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli. Ele afirmou ao g1 que iFood, Uber, 99, Mercado Livre e Nubank também deverão aderir ao programa.

"A pessoa que roubou o aparelho não vai conseguir usar os aplicativos, não vai acessar os bancos, não vai conseguir vender o aparelho", disse Cappelli, ao g1. "A gente acredita que, com isso, vai desestimular o interesse por esse delito e também pela receptação".

Quem já está trabalhando com o governo?

Anatel: coordenação entre operadoras de telefonia e ABR Telecom;

ABR Telecom: encaminhamento para as operadoras participantes (Algar Telecom, Claro, Datora Telecom, Emnify Brasil, Sercomtel, Surf Telecom, TIM, Vivo/Telefônica);

Febraban: coordenação entre as instituições financeiras;

Banco do Brasil, Banco Inter, Banco Pan, Banco Safra, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi e XP Investimentos: interrupção do acesso aos seus aplicativos.

Google (Android), 99 Táxi, iFood, Zetta, Uber e Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee): assinaram protocolo de intenções para adesão do projeto em breve.

Como usar?

1º Baixe o app pela GloboPlay ou AppStore

2º Para usar, é preciso ser cadastrado no gov.br; Depois aceitar os termos de uso do app

3º Registre o número do seu celular; pode ser mais de um, desde que ligado ao seu CPF

4º É opcional cadastrar uma pessoa para fazer a denúncia em seu lugar; ela precisa ter cadastro no gov.br e baixar o app

5º Em caso de roubo/furto/perda, você ou a pessoa de confiança criam uma ocorrência

6º O app notificará a Anatel e os bancos parceiros; e vai gerar um número de protocólo

7º Mesmo após avisar no app, registre boletim de ocorrência

Da Redação