Até 1º de janeiro é o prazo para regularização de dívidas de MEIs com a Receita Federal

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) têm uma chance crucial de evitar a exclusão do Simples Nacional devido a pendências com a Receita Federal. Cerca de 393.678 MEIs em todo o país receberam notificações para regularizar suas finanças, somando aproximadamente R$2,25 bilhões em débitos.

Manter o CNPJ em situação irregular acarreta consequências sérias, como a impossibilidade de emitir notas fiscais, obter licenças e até mesmo o cancelamento de alvarás. Além disso, as dívidas são associadas ao empreendedor, afetando seu CPF e dificultando acesso a empréstimos e financiamentos.

A Receita Federal disponibilizou os Termos de Exclusão do Simples Nacional e os relatórios de pendências dos contribuintes no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional e MEI (Simples Nacional) em setembro passado.

Essas pendências devem ser regularizadas até 1º de janeiro de 2024, acessíveis pela aba Simei-Serviços do Portal do Simples Nacional ou pelo Portal e-CAC da Receita Federal do Brasil, utilizando um código de acesso específico ou via Gov.BR.

Para evitar a exclusão, os débitos devem ser quitados integralmente até o final do ano, seja por pagamento à vista ou parcelamento, com a possibilidade de estender o parcelamento por até trinta meses a partir da data de ciência do Termo de Exclusão.

É crucial que os MEIs ajam dentro do prazo, pois regularizando suas dívidas, o Termo de Exclusão será anulado. Porém, os que permanecerem inadimplentes serão excluídos do Simples Nacional no início de 2024, sendo automaticamente desenquadrados do Simei.

Conscientizar-se das implicações da exclusão do Simples Nacional e cumprir os prazos legais é de extrema importância, já que essa exclusão pode ser prejudicial para os negócios.