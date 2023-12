Golpistas se aproveitam das férias para aplicar golpes na compra de viagens; veja como se proteger

Com a chegada da temporada de férias, criminosos estão se aproveitando para aplicar golpes em pessoas que estão planejando viajar. A prática, que já foi registrada em diversos países, tem como objetivo roubar dados pessoais e financeiros das vítimas

Foto: Reprodução/ Getty Imagens

O golpe funciona da seguinte forma: após o cliente fazer uma reserva pelo site de viagens, ele recebe uma mensagem solicitando que acesse um link e faça um pagamento. A mensagem ainda informa que o valor será descontado apenas na chegada do hóspede ao hotel.

No entanto, o link enviado pelos criminosos não é do site de viagens real, e o pagamento é feito para uma conta controlada pelos golpistas. Além disso, a mensagem pode conter erros de português ou informações incorretas, como o nome do hotel ou o valor da reserva.

Uma professora de cibersegurança da Universidade da Basileia, na Suíça, foi uma das vítimas desse golpe. Ela fez uma reserva no Booking e, logo em seguida, recebeu uma mensagem solicitando o pagamento antecipado. No entanto, ela desconfiou da mensagem e percebeu que o link não era do Booking.

O golpe começa muito antes disso, com o envio de um e-mail de phishing para os hotéis. Nesse e-mail, os criminosos se passam por funcionários do Booking e solicitam que os hotéis instalem um aplicativo para facilitar o check-in dos hóspedes.

Com o aplicativo instalado, os criminosos conseguem roubar os dados dos hóspedes, incluindo os números de cartão de crédito e as informações de contato.

Para se proteger desse golpe, é importante ficar atento aos seguintes sinais:

E-mails que solicitam pagamentos: em geral, os pagamentos devem ser feitos dentro da própria plataforma de viagens.

Mensagens que apelam para o emocional: os criminosos geralmente usam mensagens que causam medo ou ansiedade para pressionar as vítimas a fazer o pagamento.

E-mails que não parecem reais: desconfie de e-mails com erros de português ou informações incorretas.

Além disso, é importante seguir as seguintes dicas:

Não clique nos links nem baixe aplicativos solicitados em mensagens que não sejam de fontes confiáveis.

Entre em contato com a empresa responsável pela venda através dos canais oficiais para confirmar a veracidade da mensagem.

Nunca realize pagamentos sem confirmar a veracidade da operação.

Se você recebeu uma mensagem suspeita, denuncie o caso às autoridades competentes.

Da redação

Fonte: FDR