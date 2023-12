Compras Natalinas: 8 dicas cruciais para proteger seus direitos como consumidor

Com a aproximação do Natal, o comércio fica aquecido e os consumidores se preparam para as compras de presentes. No entanto, é importante ficar atento aos direitos do consumidor para evitar problemas.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante uma série de direitos aos consumidores, como a segurança, a informação, a proteção contra práticas abusivas e a indenização por danos.

Confira 8 dicas para o consumidor ficar atento aos seus direitos nas compras de Natal:

Confira os preços: Antes de comprar, compare os preços de diferentes lojas para encontrar o melhor negócio. É importante também conferir se o preço anunciado é o mesmo do preço praticado no caixa.

Exija nota fiscal: A nota fiscal é a garantia da compra e deve ser exigida sempre. Ela é importante para trocas, devoluções e reclamações.

Verifique a validade dos produtos: Fique atento à data de validade dos produtos, especialmente dos alimentos e medicamentos.

Exija a garantia: A garantia é um direito do consumidor e deve ser oferecida pelo fornecedor.

Recuse produtos com defeito: Se o produto apresentar defeito, o consumidor tem direito à troca, à devolução do dinheiro ou à indenização.

Não aceite cobranças abusivas: Fique atento às cobranças de juros, multas e outras taxas. Cobranças abusivas podem ser contestadas.

Conheça seus direitos: O CDC garante uma série de direitos aos consumidores. É importante conhecer esses direitos para poder exercê-los.

Procure ajuda se for lesado: Se o consumidor se sentir lesado, pode procurar ajuda de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Ao seguir essas dicas, o consumidor pode garantir que suas compras de Natal sejam seguras e tranquilas.

Da redação

Fonte: O Tempo