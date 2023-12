Governo alerta para golpes sobre o app Celular Seguro

Os criminosos estão aproveitando o lançamento da plataforma Celular Seguro do Governo Federal para aplicar golpes nos usuários. Ricardo Cappelli, do Ministério de Justiça e Segurança Pública, alertou sobre falsos links para cadastros compartilhados no X (antigo Twitter). Tais links visam roubar dados pessoais, como senhas e documentos.

O cadastro na plataforma é voluntário, visando combater o roubo de celulares, um crime com um milhão de casos registrados em 2022. Usuários podem bloquear celulares via IMEI e impedir acesso a aplicativos parceiros.

Cappelli destacou que criminosos serão tratados pela lei. Evite clicar em links suspeitos e verifique a autenticidade do app e do site através dos canais oficiais.

Da Redação com Tech Tudo